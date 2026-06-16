Військові побачили нові «підводні камені» реформи? Контракти, зарплати, терміни

Зміни у війську, оприлюдненні Міністерством оборони, продовжують обговорювати у медіа і соцмережах. Депутати, військові і просто користувачі діляться своїми міркуваннями. Серед них чимало критичних.

Так, наприклад, письменник і військовослужбовець Артем Чех пише, що ніколи раніше не чув так багато про бажання піти в СЗЧ, як за останній тиждень.

Натомість народна депутатка Мар’яна Безугла («Слуга народу»), яка раніше нещадно критикувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, заявила, що буде підтримувати міністра оборони, бо Михайло Федоров «пробує відповідати на питання, які роками ігнорували».

Утім, самі військовослужбовці публічно вагаються, чи підписувати нові контракти.

Що це може змінити для них?

Чи діятиме відстрочка?

Що саме вважають справедливим підходом?

І як його можливо реалізувати?

Які плюси і мінуси рішень Міноборони?

Їх варто переглянути?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Роман Костенко, народний депутат із фракції «Голос» зауважує, що великі реформи необхідно проводити змінами до законів, адже наразі постанови Кабінету міністрів, якими впроваджували відстрочки після служби за контрактом, суперечать законам.

Адже в законі «Про військовий обов'язок і військову службу» не передбачено контрактів для усіх охочих строком на 6, 12 чи 14 місяців. А у законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не передбачено відстрочки для тих, хто відслужив за певним контрактом.

« Людина може звільнитися , бо зараз в законі є право на звільнення людей, які підписали контракти під час дії воєнного стану. Але ця людина, як тільки звільниться, вона зустріне найближчого представника ТЦК, який його забере і відправить назад у військо , бо вона не буде мати право на ту відстрочку, яку пообіцяли», – пояснив Костенко.

За даними джерел Романа Костенка, Міноборони наразі напрацьовує чернетки законів для цієї реформи війська, але депутати ще ці законопроєкти не бачили.

Міністр оборони України Михайло Федоров 12 червня повідомив, що уряд ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап «найбільшої трансформації військової служби в історії держави».