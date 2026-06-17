Часткове звільнення зі служби почнеться восени, указ президента матиме пріоритет над контрактом – МОУ

Від кінця осені цього року має початися процес часткового звільнення зі служби українських військових, які тривалий час перебувають в армії, це відбуватиметься за указами президента, повідомив в інтерв’ю ТСН міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, указ голови держави матиме пріоритет над контрактами, які підписують військові.

Міністр уточнив, що для звільнення буде два критерії: скільки днів людина на службі в армії і скільки була на бойових позиціях.

«Тобто, якщо ви, наприклад, з 22-го року і у вас велика кількість бойових днів, то ви можете бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року… Це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде. Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Чи оголосить Росія додаткову мобілізацію, чи ні. Від багатьох критеріїв залежить. Почнеться цей процес для того, щоб військовослужбовці змогли далі вийти і займатися своїм життям», – заявив Федоров.

Міністр зазначив: якщо військовий служить від 2022 року, почув, що почнеться у якомусь форматі звільнення зі служби, але не знає при цьому, чи його звільнять, він може підписати контракт на 24 місяці.

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«І якщо ви потрапите, наприклад, у листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення. Ви будете звільнені, незважаючи на те, що підписали цей контракт», – повідомив очільник МОУ.

На запитання про те, хто це буде визначати, Федоров сказав: «Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових і терміни служби. Ми зробимо калькулятор. Кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити».

Міністр оборони України Михайло Федоров 12 червня повідомив, що уряд ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап «найбільшої трансформації військової служби в історії держави».

За його словами, перший етап цієї трансформації, зокрема, передбачає нову контрактну систему «зі зрозумілими умовами і чіткими термінами служби», а також збільшення виплат: для піхоти в середньому близько 300 тисяч гривень (максимум – 460 тисяч гривень); мінімальну заробітну плату для військових у тилу піднімуть до 30 тисяч гривень, а для командирів бойових підрозділів, їхніх заступників і начальників штабів виплати зростуть удвічі, плюс бойові виплати.

Президент Володимир Зеленський додав, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати уряд має почати вже в червні.