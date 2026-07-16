Наступне засідання Верховної Ради відбудеться за місяць – нардепи

Верховна Рада завершила засідання 16 липня, наступне відбудеться в другій половині серпня – про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко («Європейська Солідарність») і Ярослав Железняк («Голос»).

За їхніми даними, наступне засідання парламенту матиме місце 18 серпня.

«Тож в країні місяць не буде призначень на ключові посади. Це не дуже зараз потрібно, правда?» – прокоментував Гончаренко.

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Рада наприкінці засідання також достроково припинила повноваження народних депутатів від «Слуги народу» Віталія Безгіна, який став міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, та Дениса Маслова, який очолив Міністерство юстиції.

Парламент раніше сьогодні затвердив новий склад уряду під керівництвом Сергія Корецького. Вакантними залишилися посади міністра оборони та міністра закордонних справ, голосування за їхні кандидатури відбудеться пізніше – після відповідних подань президента України.

Раніше 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 депутатів.