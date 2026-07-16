Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Наступне засідання Верховної Ради відбудеться за місяць – нардепи

Парламент раніше сьогодні затвердив новий склад уряду під керівництвом Сергія Корецького
Парламент раніше сьогодні затвердив новий склад уряду під керівництвом Сергія Корецького

Верховна Рада завершила засідання 16 липня, наступне відбудеться в другій половині серпня – про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко («Європейська Солідарність») і Ярослав Железняк («Голос»).

За їхніми даними, наступне засідання парламенту матиме місце 18 серпня.

«Тож в країні місяць не буде призначень на ключові посади. Це не дуже зараз потрібно, правда?» – прокоментував Гончаренко.

Читайте також: «Розглядаю варіанти служби в ЗСУ» – депутат Ради Потураєв про ймовірне складання повноважень

Рада наприкінці засідання також достроково припинила повноваження народних депутатів від «Слуги народу» Віталія Безгіна, який став міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, та Дениса Маслова, який очолив Міністерство юстиції.

Парламент раніше сьогодні затвердив новий склад уряду під керівництвом Сергія Корецького. Вакантними залишилися посади міністра оборони та міністра закордонних справ, голосування за їхні кандидатури відбудеться пізніше – після відповідних подань президента України.

Раніше 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 депутатів.

«Сьогодні картон, завтра – вила»: атмосфера та емоції на акції протесту у Києві на фото від Радіо Свобода

Акція протесту у Києві на фото з дрону, 16 липня 2026 року
1/19 Акція протесту у Києві на фото з дрону, 16 липня 2026 року
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Люди вигукують гасла та тримають в руках картонки з написами. На цій: «Поверніть Федорова»
2/19 Люди вигукують гасла та тримають в руках картонки з написами. На цій: «Поверніть Федорова»
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

«Ми б, може, й промовчали, та якось піддістало», – читаємо на одному з банерів на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
3/19 «Ми б, може, й промовчали, та якось піддістало», – читаємо на одному з банерів на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Акція протесту в Києві, як і в інших містах України, мирна
4/19 Акція протесту в Києві, як і в інших містах України, мирна
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

До акції в Києві долучився також «Спайдермен»
5/19 До акції в Києві долучився також «Спайдермен»
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Чимало людей, які вийшли на акцію протесту в Києві, звертають увагу на те, що реакція російських прокремлівських блогерів на відставку Федорова була позитивною
6/19 Чимало людей, які вийшли на акцію протесту в Києві, звертають увагу на те, що реакція російських прокремлівських блогерів на відставку Федорова була позитивною
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

До акції долучилися військові та ветерани
7/19 До акції долучилися військові та ветерани
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Люди вимагають зокрема продовження тих реформ, які започаткував саме міністр Михайло Федоров
8/19 Люди вимагають зокрема продовження тих реформ, які започаткував саме міністр Михайло Федоров
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Чоловік тримає банер з написом, де є згадка про полк «Скеля».<br><br>23 червня видання <a href="https://babel.ua/texts/127938-shturmoviy-polk-skelya-maye-boyovi-zaslugi-i-dobre-zabezpechennya-a-shche-kazhut-ochevidci-tam-katuyut-i-zabivayut-lyudey-na-smert-rozsliduvannya-babelya" target="_blank" class="wsw__a">«Бабель» опублікувало матеріал, </a>у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку. Зараз триває розслідування щодо достовірності цих тверджень
9/19 Чоловік тримає банер з написом, де є згадка про полк «Скеля».

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку. Зараз триває розслідування щодо достовірності цих тверджень
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

«Війна не пробачає помилок», – говорить напис на банері на фото
10/19 «Війна не пробачає помилок», – говорить напис на банері на фото
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Крім «картонок», люди брали на протести й прапори
11/19 Крім «картонок», люди брали на протести й прапори
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Людина ліворуч на фото тримає картонку з написом: «Змінимось, або загинемо»
12/19 Людина ліворуч на фото тримає картонку з написом: «Змінимось, або загинемо»
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Дівчина прийшла на протест із запитанням на банері: «Коли результати будуть важливіші за амбіції?»
13/19 Дівчина прийшла на протест із запитанням на банері: «Коли результати будуть важливіші за амбіції?»
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

«Пане президенте, навіщо стріляти собі в ногу?» – звертається людина на акції протесту у Києві до Володимира Зеленського
14/19 «Пане президенте, навіщо стріляти собі в ногу?» – звертається людина на акції протесту у Києві до Володимира Зеленського
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Протестувати люди прийшли зі своїми чотирилапими друзями
15/19 Протестувати люди прийшли зі своїми чотирилапими друзями
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

До переходу в Міністерство оборони Федоров уже був одним із найупізнаваніших урядовців України. Протягом шести років він очолював Мінцифри, де відповідав за цифровізацію державних послуг і запуск застосунку «Дія». Після початку повномасштабної війни його команда також розвивала напрям оборонних технологій: від проєкту «Армія дронів» до масштабування виробництва безпілотників і розгортання системи Starlink для українських військових
16/19 До переходу в Міністерство оборони Федоров уже був одним із найупізнаваніших урядовців України. Протягом шести років він очолював Мінцифри, де відповідав за цифровізацію державних послуг і запуск застосунку «Дія». Після початку повномасштабної війни його команда також розвивала напрям оборонних технологій: від проєкту «Армія дронів» до масштабування виробництва безпілотників і розгортання системи Starlink для українських військових
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Жінка тримає картонку з написом: «Сьогодні картон, завтра – вила»
17/19 Жінка тримає картонку з написом: «Сьогодні картон, завтра – вила»
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Молодь на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
18/19 Молодь на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Сотні людей вийшли на акцію протесту в Києві через перестановки в уряді України, 16 липня 2026 року
19/19 Сотні людей вийшли на акцію протесту в Києві через перестановки в уряді України, 16 липня 2026 року
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Назад
Вперед

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG