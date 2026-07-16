«Розглядаю варіанти служби в ЗСУ» – депутат Ради Потураєв про ймовірне складання повноважень

Народний депутат України з фракції «Слуга народу» Микита Потураєв пояснив своє рішення подати заяву про складання повноважень депутата на тлі відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та розповів про свої подальші плани.

«Це рішення зумовлено тим, що для мене абсолютно незрозумілими є процеси навколо Міністерства оборони і заміни очільника Міністерства оборони. Але це стосується не особисто Михайла Федорова, а це стосується небезпеки згортання і навіть більше – нівелювання тих реформ, які були започатковані командою Михайла Федорова в Міністерстві оборони», – сказав він в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Live») 16 липня.

Потураєв додав, що хотів привернути ще більше уваги до проблеми ризику блокування реформ, які розпочалися у війську під час роботи там Михайла Федорова.

«Я абсолютно свідомий того, що, ймовірно, мені треба буде залишити парламент. Я таке рішення ухвалив. І абсолютно спокійно розглядаю для себе інші варіанти, в першу чергу варіанти служби в Збройних силах України», – додав Потураєв.

Микита Потураєв народився 4 вересня 1970 року, тобто ще понад чотири роки він перебуває в мобілізаційному віці. У 2019 році він був однією з помітних фігур у команді кандидата в президенти Володимира Зеленського, а згодом – під час парламентської кампанії пропрезидентської партії «Слуга народу».

Потураєв – не перший представник чинної влади чи її політичної сили, який заявляє про намір приєднатися до ЗСУ. Невдовзі після свої відставки в листопаді 2025 року про таке казав колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак. «Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна й порядна людина», – сказав Андрій Єрмак американському виданню New York Post. Досі повідомлень про мобілізацію Єрмака не надходило.