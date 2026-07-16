Потураєв заявив про намір достроково скласти депутатські повноваження

Микита Потураєв з фракції «Слуга народу» заявив про намір достроково скласти депутатські повноваження.

Потураєв заявив про свій намір на пленарному засіданні Верховної Ради вже після того, як народні депутати розпочали розглядати питання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра.

«Я подав на ваше ім'я (голови Верховної Ради Руслана Стефанчука – ред.) заяву про складання з себе повноважень народного депутата України дев'ятого скликання», – сказав він.

Потураєв закликав колег розглянути це питання так само «невідкадно, як вони розглядають інші рішення, через які я змушений був прийняти для себе таке рішення».

Причину складання депутатських повноважень Потураєв не пояснив.