Шмигаль збереже посаду в новому уряді – до Ради надійшло подання прем’єра

До Верховної Ради надійшло подання новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького про призначення нового складу Кабінету міністрів, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Подання передбачає, що свою нинішню посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики України збереже Денис Шмигаль.

Також до нового складу уряду пропонуються такі призначення:

Бережної Тетяни на посаду віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – міністра культури України;

Ченцова Всеволода на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Безгіна Віталія на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Бідного Матвія на посаду міністра молоді та спорту України;

Бутенка Андрія на посаду міністра освіти і науки України;

Вигівського Івана на посаду міністра внутрішніх справ України;

Висоцького Тараса на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

Калашника Миколи на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Кіма Віталія на посаду міністра у справах ветеранів України;

Кравченка Олександра на посаду міністра економіки та довкілля України;

Ляшка Віктора на посаду міністра охорони здоров’я України;

Марченка Сергія на посаду міністра фінансів України;

Маслова Дениса на посаду міністра юстиції України;

Улютіна Дениса на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Ферчук Оксани на посаду міністра цифрової трансформації України.









«Верховна Рада України розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України, Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про Кабінет Міністрів України»», – заявив Стефанчук.

Раніше 16 липня Верховна Рада затвердила Сергія Корецького на посаді прем’єр-міністра. За проєкт постанови № 15414 проголосували 289 парламентарів. Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні для проведення «необхідних заходів, пов’язаних з формуванням персонального складу Кабміну».