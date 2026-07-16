У Києві знову протестують через відставку Федорова (фото)

Увечері 16 липня кияни знову вийшли на протест проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, передає кореспондент Радіо Свобода.





Акція відбулася на тому ж місці, що й вранці, на площі Івана Франка в центрі столиці.





Учасники протесту тримали плакати з гаслами на пітримку Федорова та вимогами відставки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.





Схожий протест відбувся також у Львові та низці інших українських міст.

Від ранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони. Президент згодом доручив виконання обов’язків голови Міноборони очільнику СБУ Євгенію Хмарі.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».