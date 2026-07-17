Уряд призначив Хмару в.о. міністра оборони – Корецький

Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу – тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ, повідомив премʼєр Сергій Корецький.
За його словами, важливо зберегти «безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики».
Корецький також повідомив про реорганізацію структури міністерств, відповідно до рішень парламенту.
«Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту», – написав він у телеграмі.
Президент Володимир Зеленський 16 липня Євгенію Хмарі (який з січня 2026 року виконує обов’язки голови СБУ) виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам , які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.
Від ранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова. Перед цим ЗМІ повідомили про намір Зеленського запропонувати очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.
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