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Новини | Події

Уряд призначив Хмару в.о. міністра оборони – Корецький

Новий премʼєр Сергій Корецький заявив, що важливо зберегти «безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики»
Новий премʼєр Сергій Корецький заявив, що важливо зберегти «безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики»

Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу – тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ, повідомив премʼєр Сергій Корецький.

За його словами, важливо зберегти «безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики».

Корецький також повідомив про реорганізацію структури міністерств, відповідно до рішень парламенту.

«Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту», – написав він у телеграмі.

Президент Володимир Зеленський 16 липня Євгенію Хмарі (який з січня 2026 року виконує обов’язки голови СБУ) виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам , які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.

16 липня український парламент затвердив новий склад уряду під керівництвом Сергія Корецького. Вакантними залишилися посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

Від ранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова. Перед цим ЗМІ повідомили про намір Зеленського запропонувати очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Однак зрештою Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

«Сьогодні картон, завтра – вила»: атмосфера та емоції на акції протесту у Києві на фото від Радіо Свобода

Акція протесту у Києві на фото з дрону, 16 липня 2026 року
1/19 Акція протесту у Києві на фото з дрону, 16 липня 2026 року
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Люди вигукують гасла та тримають в руках картонки з написами. На цій: «Поверніть Федорова»
2/19 Люди вигукують гасла та тримають в руках картонки з написами. На цій: «Поверніть Федорова»
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«Ми б, може, й промовчали, та якось піддістало», – читаємо на одному з банерів на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
3/19 «Ми б, може, й промовчали, та якось піддістало», – читаємо на одному з банерів на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
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Акція протесту в Києві, як і в інших містах України, мирна
4/19 Акція протесту в Києві, як і в інших містах України, мирна
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До акції в Києві долучився також «Спайдермен»
5/19 До акції в Києві долучився також «Спайдермен»
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Чимало людей, які вийшли на акцію протесту в Києві, звертають увагу на те, що реакція російських прокремлівських блогерів на відставку Федорова була позитивною
6/19 Чимало людей, які вийшли на акцію протесту в Києві, звертають увагу на те, що реакція російських прокремлівських блогерів на відставку Федорова була позитивною
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До акції долучилися військові та ветерани
7/19 До акції долучилися військові та ветерани
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Люди вимагають зокрема продовження тих реформ, які започаткував саме міністр Михайло Федоров
8/19 Люди вимагають зокрема продовження тих реформ, які започаткував саме міністр Михайло Федоров
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Чоловік тримає банер з написом, де є згадка про полк «Скеля».<br><br>23 червня видання <a href="https://babel.ua/texts/127938-shturmoviy-polk-skelya-maye-boyovi-zaslugi-i-dobre-zabezpechennya-a-shche-kazhut-ochevidci-tam-katuyut-i-zabivayut-lyudey-na-smert-rozsliduvannya-babelya" target="_blank" class="wsw__a">«Бабель» опублікувало матеріал, </a>у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку. Зараз триває розслідування щодо достовірності цих тверджень
9/19 Чоловік тримає банер з написом, де є згадка про полк «Скеля».

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку. Зараз триває розслідування щодо достовірності цих тверджень
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«Війна не пробачає помилок», – говорить напис на банері на фото
10/19 «Війна не пробачає помилок», – говорить напис на банері на фото
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Крім «картонок», люди брали на протести й прапори
11/19 Крім «картонок», люди брали на протести й прапори
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Людина ліворуч на фото тримає картонку з написом: «Змінимось, або загинемо»
12/19 Людина ліворуч на фото тримає картонку з написом: «Змінимось, або загинемо»
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Дівчина прийшла на протест із запитанням на банері: «Коли результати будуть важливіші за амбіції?»
13/19 Дівчина прийшла на протест із запитанням на банері: «Коли результати будуть важливіші за амбіції?»
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«Пане президенте, навіщо стріляти собі в ногу?» – звертається людина на акції протесту у Києві до Володимира Зеленського
14/19 «Пане президенте, навіщо стріляти собі в ногу?» – звертається людина на акції протесту у Києві до Володимира Зеленського
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Протестувати люди прийшли зі своїми чотирилапими друзями
15/19 Протестувати люди прийшли зі своїми чотирилапими друзями
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До переходу в Міністерство оборони Федоров уже був одним із найупізнаваніших урядовців України. Протягом шести років він очолював Мінцифри, де відповідав за цифровізацію державних послуг і запуск застосунку «Дія». Після початку повномасштабної війни його команда також розвивала напрям оборонних технологій: від проєкту «Армія дронів» до масштабування виробництва безпілотників і розгортання системи Starlink для українських військових
16/19 До переходу в Міністерство оборони Федоров уже був одним із найупізнаваніших урядовців України. Протягом шести років він очолював Мінцифри, де відповідав за цифровізацію державних послуг і запуск застосунку «Дія». Після початку повномасштабної війни його команда також розвивала напрям оборонних технологій: від проєкту «Армія дронів» до масштабування виробництва безпілотників і розгортання системи Starlink для українських військових
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Жінка тримає картонку з написом: «Сьогодні картон, завтра – вила»
17/19 Жінка тримає картонку з написом: «Сьогодні картон, завтра – вила»
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Молодь на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
18/19 Молодь на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
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Сотні людей вийшли на акцію протесту в Києві через перестановки в уряді України, 16 липня 2026 року
19/19 Сотні людей вийшли на акцію протесту в Києві через перестановки в уряді України, 16 липня 2026 року
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