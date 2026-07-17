Уряд призначив Хмару в.о. міністра оборони – Корецький

Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу – тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ, повідомив премʼєр Сергій Корецький.

За його словами, важливо зберегти «безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики».

Корецький також повідомив про реорганізацію структури міністерств, відповідно до рішень парламенту.

«Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту», – написав він у телеграмі.

Президент Володимир Зеленський 16 липня Євгенію Хмарі (який з січня 2026 року виконує обов’язки голови СБУ) виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам , які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.

16 липня український парламент затвердив новий склад уряду під керівництвом Сергія Корецького. Вакантними залишилися посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

Від ранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова. Перед цим ЗМІ повідомили про намір Зеленського запропонувати очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Однак зрештою Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.



