У Зеленського прокоментували інтерес військових до ексбійця ЗСУ, який закликає до протестів через відставку Федорова

В Офісі президента України 17 липня прокоментували повідомлення про переслідування колишнього бойового медика Дмитра Козятинського, який бере активну участь у протестах проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони і в соцмережах закликає приєднуватися до таких акцій.

«Чиясь дурнувата ініціатива щось надмірно проконтролювати, якої завжди немало в будь-яких державних структурах і не тільки в нашій країні. Якшо говорити конкретно про цього хлопця, то мабуть ті, хто зʼясовують щось про нього, не дуже активно користуються соцмережами, бо він загалом доволі відкритий до спілкування і сам може що завгодно пояснити», – відповів на прохання про коментар представник Офісу президента України Дмитро Литвин.

На зауваження, що такі випадки є непоодинокими, Литвин додав: «Я от вранці відкрив твітер – там таке пишуть, шо можна потонути в коментуванні кожного допису і кожної скарги. Люди протестують, ми це бачимо».

Раніше 17 липня засновниця та керівниця фронтової медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова розповіла, що «репресії» у 2026 році в армії – це коли тобі дзвонять із КСБС (Командування Сил безпілотних систем) із дуже терміновим бажанням з’ясувати, в якому ж підрозділі проходить службу хлопець, який пише в інтернеті про акції протесту та закликає людей долучатися».

«Дмитро Козятинський – бойовий медик медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі», який звільнився з армії ще рік тому. Тобто до Збройних сил він уже не має жодного стосунку. Але як командування часто не знає, що реально відбувається на позиціях, так само воно, очевидно, не має актуального розуміння, хто вже давно звільнений із війська», – відзначила Михайлова.

«Ми не на Росіі. І загнати українську армію в мовчазне стійло не вийде. Бо український військовий – це не лише людина у формі. Це насамперед громадянин, який узяв до рук зброю, щоб захистити свободу. І було б дивно, якби, захищаючи свободу для всіх, він сам не мав права на неї», – додала керівниця фронтової медичної служби «Ульф».

Від ранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Натомість він запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.