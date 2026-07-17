«Запропонував йому позицію секретаря РНБО» – Зеленський про зустріч із Клименком

Президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безеки і оборони. Про це глава держави написав 17 липня після зустрічі з ексміністром.

«Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується», – вказав Зеленський.

З 18 липня 2025 року Раду національної безпеки і оборони очолював колишній міністр оборони Рустем Умєров. Наразі не було повідомлень про його відставку з нинішньої посади чи перехід на іншу роботу.

Прізвище Клименка називалося у ЗМІ серед кандидатів на вакантне після відставки Михайла Федорова місце міністра оборони, але 16 липня президент Володимир Зеленський заявив, що пропонуватиме народним депутатам призначити міністром оборони виконувача обов’язків голови Служби безпеки Євгенія Хмару.