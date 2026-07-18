Зеленський розглядає можливість відставки Сирського – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, пише Financial Times із посиланням на джерело.

Співрозмовник газети розповів, що цими вихідними Зеленський зустрінеться з військовими командирами, щоб вислухати їхні оцінки ситуації на полі бою та поговорити з потенційними кандидатами на посаду головнокомандувача.

Джерело додало, що Зеленський готовий усунути Сирського, якщо зможе знайти кандидата, який забезпечить плавну передачу повноважень за збереження надійної оборони вздовж лінії фронту.



Як пише FT, Зеленський задумався про відставку Сирського після того, як протести через відставку Федорова переросли у ширшу кампанію проти головкома ЗСУ.

Протести почалися вранці 16 липня на тлі повідомлень медіа, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».