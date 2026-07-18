Федоров заявив, що «діалог є» та «зміни обовʼязково будуть»

Колишній міністр оборони Михайло Федоров, через відставку якого в Україні розпочалися протести, заявив, що «діалог є» та «зміни обовʼязково будуть».

«Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію.Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах. Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться», – написав він у телеграмі.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні сказав, що «довго говорив» сьогодні з Михайлом Федоровим. Також у нього було спілкування з Олександром Сирським. Зеленський заявив, що «рішення щодо армії будуть напрацьовані».

Сьогодні видання Financial Times повідомило, що Зеленський розглядає можливість відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Як пише FT, Зеленський задумався про відставку Сирського після того, як протести через відставку Федорова переросли у ширшу кампанію проти головкома ЗСУ.

Протести почалися вранці 16 липня на тлі повідомлень медіа, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».



