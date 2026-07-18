ЗМІ: Банкова розглядає для Федорова нову роль

На Банковій розглядають можливість запропонувати колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову роль стати miltech czar Термін czar (від англ. цар) у США та інших західних країнах не є офіційною посадою. Так називають високопосадовця, який отримує широкі повноваження для координації певного напряму роботи між різними державними структурами. У цьому випадку, ймовірно, йдеться про координацію розвитку військових технологій, виробництва озброєння, безпілотних систем та взаємодії між державою, військовими й оборонною промисловістю. – координатором розвитку військових технологій, паралельно обговорюється можлива заміна Олександра Сирського на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, партнери очікують, що Федоров погодиться на нову посаду. Ймовірно, йдеться про координацію розвитку військових технологій, виробництва озброєння, безпілотних систем та взаємодії між державою, військовими й оборонною промисловістю.

Раніше сьогодні видання Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський розглядає можливість відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Як пише FT, Зеленський задумався про відставку Сирського після того, як протести через відставку Федорова переросли у ширшу кампанію проти головкома ЗСУ.

Згодом Зеленський у вечірньому відеозверненні сказав, що «довго говорив» сьогодні з Михайлом Федоровим. Також у нього було спілкування з Олександром Сирським. Зеленський заявив, що «рішення щодо армії будуть напрацьовані».

Два дні Зеленський спілкувався з командирами корпусів. Але, за даними видання «Українська правда», президент не обговорював з ними Олександра Сирського чи потенційних кандидатів йому на заміну. Двоє співрозмовників УП у Силах оборони зазначили, що «про політичні речі, про посади – не було. Розпитували про воєнні речі – ситуацію в смузі відповідальності, тактичну обстановку, про проблеми в забезпеченні».

Протести почалися вранці 16 липня на тлі повідомлень медіа, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

Читайте також: «Вова, ти знов обрав совок». Між Сирським і Федоровим Зеленський обрав головкома. Але призначив у Міноборони СБУшника Хмару

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».



