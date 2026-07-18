Комбат батальйону «Вовки Да Вінчі» заявив про «догану від Сирського». Генштаб ЗСУ підтвердив

Комбат батальйону «Вовки Да Вінчі» (108-й окремий штурмовий батальйон) Сергій Філімонов повідомив, що отримав догану.

«Отримав догану від Сирського. Служу українській нації», – написав він у телеграмі без деталей.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що Філімонова притягнули до дисциплінарної відповідальності за наказом від 27 червня, це сталося за результатами службового розслідування, яке тривало з травня цього року та стосувалося протиправних дій військовослужбовців 108 окремого штурмового батальйону безпілотних систем 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем ЗСУ.

Ідеться про результати службового розслідування події, яка сталася 1 травня 2026 року в місті Шахтарське на Дніпропетровщині. Тоді правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108 батальйону, їм було повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень за статтями про «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та «Хуліганство».

Як повідомляють у Генштабі, службовим розслідуванням встановлено, що майор Сергій Філімонов допустив порушення вимог низки статей Дисциплінарного статуту і Статуту внутрішньої служби ЗС України, крім нього, дисциплінарні стягнення були застосовані також щодо інших військовослужбовців цієї військової частини.

Раніше 17 липня засновниця та керівниця фронтової медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова розповіла, що «репресії» у 2026 році в армії – це коли тобі дзвонять із КСБС (Командування Сил безпілотних систем) із дуже терміновим бажанням з’ясувати, в якому ж підрозділі проходить службу хлопець, який пише в інтернеті про акції протесту та закликає людей долучатися».

«Дмитро Козятинський – бойовий медик медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі», який звільнився з армії ще рік тому. Тобто до Збройних сил він уже не має жодного стосунку. Але як командування часто не знає, що реально відбувається на позиціях, так само воно, очевидно, не має актуального розуміння, хто вже давно звільнений із війська», – відзначила Михайлова.

У Києві та низці інших українських міст почалися протести вранці 16 липня на тлі повідомлень медіа, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».

Видання Financial Times повідомило, що Зеленський розглядає можливість відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За даними журналістів, президент задумався про відставку Сирського після того, як протести через відставку Федорова переросли у ширшу кампанію проти головкома ЗСУ.



