Удари українських дронів знищили або пошкодили  близько 10% складських площ Wildberries у Росії

Українські військові за тиждень завдали ударів дронами по складах Wildberries загальною площею 552 тисячі квадратних метрів, що становить приблизно 10% логістичних потужностей маркетплейсу, підрахувало бізнес-видання «Коммерсант» на основі відкритих даних.

Ця оцінка враховує удари по складах в Електросталі (Московська область), Котовську (Тамбовська область), Невинномиську (Ставропольський край) та Краснодарі. У ніч проти 23 липня українські військові атакували дронами ще один склад, у Воронезькій області, але наразі даних про ступінь пошкодження об’єкта немає.

Експерти, опитані виданням «Коммерсант», оцінюють вартість пошкодженого або знищеного нерухомого майна Wildberries у 60 мільярдів рублів (без урахування удару по складу у Воронезькій області).

За оцінками співрозмовників газети, після ударів дронів не можна використати 444 тисячі квадратних метрів складських приміщень, або близько 8% від усіх логістичних потужностей маркетплейсу. Складський комплекс у Котовську, за даними видання, продовжує працювати.

Джерело видання на ринку нерухомого майна оцінює будівництво того ж обсягу складів без урахування обладнання в суму 35,5 мільярда рублів. При цьому експерти зазначають, що, ймовірно, простіше буде відновити пошкоджені склади, ніж із нуля будувати аналогічні об’єкти.

Співрозмовники видання наголосили, що українські дрони завдали ударів по важливих для логістики Wildberries об’єктах, так, зазначили вони, логістичний центр у Краснодарі – основний хаб маркетплейсу з постачання півдня Росії.

Вони не виключають, що в цій ситуації Wildberries змінить схему з доставки зі свого складу, яку переважно використовує зараз, на доставку зі складів продавця. Також, вважають вони, маркетплейс може перерозподілити потоки товарів на склади в інші регіони та орендувати склади.

Упродовж останнього тижня Україна щонайменше двічі атакувала склади Wildberries. 18 липня безпілотники вдарили по логістичних центрах у Котовську Тамбовської області та підмосковній Електросталі. 22 червня були атаковані склади Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.