Дрони атакували об’єкти в чотирьох регіонах РФ та окупованому Криму

Українські дрони впродовж ночі 23 липня били по Воронезькій, Ульяновській, Бєлгородській областях Росії, Башкортостану та по окупованому Криму, повідомили представники місцевої влади

Над Воронезькою областю було збито 36 безпілотників, твердить голова регіону Олександр Гусєв. За його словами, через падіння збитого дрона в одному з приватних будинків у передмісті Воронежа сталася пожежа – загинув трирічний хлопчик, його батьки зазнали поранень. У тому ж муніципалітеті був поранений 19-річний чоловік.

За даними Гусєва, пошкоджено покрівлю складу та фасад іншої будівлі великого маркетплейсу. Видання Astra пише з посиланням на місцевих жителів, що йдеться про склад Wildberries у Новій Усмані, офіційно цю інформацію влада не підтвердила.

Раніше українські безпілотники вже завдавали ударів по складах Wildberries. Тоді президент України Володимир Зеленський заявляв, що компанія бере участь «у забезпеченні російської армії компонентами для дронів, навігаційним обладнанням та спорядженням».

Дрони також атакували об’єкт ПЕК у Новоспаському районі Ульяновської області, повідомив голова регіону Олексій Руських. За даними Astra, спалахнув нафтопереробний завод «НС-Ойл» у селищі Новоспаське.

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок нічної атаки загинула одна людина, ще четверо поранені, серед них дві дитини.

Як пише телеграм-канал «Кримський вітер», на супутникових знімках зафіксовано пожежу на великій електропідстанції у селищі Приморський під Феодосією. «Кримський вітер» також публікує повідомлення місцевих жителів про стрілянину й вибух у районі Балаклавської ТЕС.

Українські моніторингові телеграм-канали пишуть також про пожежу на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Субханкулове» у Башкортостані. Російські телеграм-канали також підтверджують пожежу у цьому регіоні. Хоча офіційно влада не повідомила, який саме об'єкт потрапив під удар, жителі Туймазинського району (де розташована станція «Сухбанкулове») повідомляють про пожежу і надсилають фотографії з густим стовпом диму. Також у регіоні оголошували безпілотну небезпеку, у зв’язку з цим припиняли роботу аеропорту.

Оперативний штаб Бєлгородської області також повідомляє про удари дронами в кількох населених пунктах. За даними російської влади, через удари постраждали кілька людей. Повідомляється про удар по «комерційному об’єкту», але конкретніших даних штаб не наводить.

Українська сторона наразі не підтверджувала нові удари по об’єктах у Росії.

Міністерство оборони Росії заявляє, що за ніч засоби ППО збили 223 українські безпілотники, даних про те, скільки дронів збити не вдалося, відомство традиційно не наводить.

У відповідь на російську військову агресію Україна обстрілює російські нафтові, військові та логістичні об'єкти. Упродовж останніх місяців дронам ЗСУ вдається завдавати ударів за сотні кілометрів від кордону.