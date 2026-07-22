Зеленський подякував Силам оборони за ураження російських об’єктів у РФ та на морях

Президент України Володимир Зеленський зранку 22 липня подякував Силам оборони за ураження об’єктів як на російській території, так і на Чорному та Азовському морях.

«Сьогодні було успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах – логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії компоненнтами для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями, а також ураження чергової нафтобази. В акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту», – написав Зеленський у соцмережах, додавши, що «цілком справедливо повертаємо війну додому – в Росію».

Зранку 22 липня Радіо Свобода повідомило про пожежі на логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries на півдні Росії – в Краснодарському та Ставропольскому краях, а також на нафтобазі в іншому місті на півдні Росії, Армавірі.