Після ударів по Wildberries інші маркетплейси РФ змінюють контракти з продавцями – збитки не компенсуватимуть

Слідом за маркетплейсом Wildberries інші російські торгові майданчики почали змінювати контракти з продавцями. Відтепер вони не компенсуватимуть вартість товарів, знищених під час атак на склади, повідомляє «Белсат».

20 липня російська платформа Yandex Market опублікувала нову версію контракту, згідно з яким компанія знімає з себе відповідальність перед продавцями за «часткове або повне невиконання зобов’язань» у разі атак.

Тепер, згідно з пунктом 7 угоди, Yandex Market не зобов’язаний компенсувати збитки в разі «будь-яких наслідків застосування, удару, падіння, запуску або активації зброї, військової техніки, літальних апаратів (включно з БПЛА), засобів ураження, боєприпасів та їхніх частин».

Крім того, у разі настання форс-мажору Яндекс Маркет більше не «зобов’язаний негайно інформувати іншу сторону про настання таких обставин та підтверджувати існування таких обставин», як це було раніше.

Трохи раніше Ozon також змінив умови договорів, звільнивши себе від «будь-яких претензій (продавця) за договором», якщо вони були спричинені військовими діями, «впливом» дронів та їхніх фрагментів, режимом контртерористичної операції, обстрілами, вибухами тощо.

Компанія Wildberries першою внесла зміни до договорів, це сталося за 10 днів до перших ударів по її логістичних центрах. Платформа оновила свої правила 7 липня.





Попри такі умови, білоруські виробники продовжують продавати свою продукцію через російські платформи, вказує білоруська служба Радіо Свобода. Wildberries продає продукцію Modum, Belita Vitex, Mark Formell, Avalon, BonAsti, Milavitsa, Kupalinka та інших. На платформі OZON приблизно такий же асортимент.

Упродовж останнього тижня Україна щонайменше двічі атакувала склади Wildberries. 18 липня безпілотники вдарили по логістичних центрах у Котовську Тамбовської області та підмосковній Електросталі. 22 червня були атаковані склади Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.

У відповідь на російську військову агресію Україна обстрілює російські нафтові, військові та логістичні об'єкти. Упродовж останніх місяців дронам ЗСУ вдається завдавати ударів за сотні кілометрів від кордону.