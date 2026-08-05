У Тульській області Росії після атаки дронів горить сортувальний центр Wildberries

У Тульській області Росії після атаки безпілотників горить сортувальний центр Wildberries. Про це повідомляють низка телеграм-каналів, а також підтверджує місцева влада.



Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що сталося падіння БПЛА на територію сортувального центру Wildberries із подальшим його займанням.



Він заявив про пошкодження у двох багатоквартирних будинках у Венівському районі, а також на двох виробничих об'єктах у Новомосковську та Узловському районі. За попередньою інформацією, загиблих немає, одна людина поранена.

Міляєв також заявив про знищення 107 українських безпілотників.

Українська сторона цих заяв наразі не коментувала.

Перші повідомлення про атаки на об’єкти Wildberries з’явилися 18 липня. Відтоді удари фіксували в Московській, Тамбовській, Самарській, Володимирській, Волгоградській та Ленінградській областях.

Київ стверджує, що компанія Wildberries залучена до перевезення товарів військового призначення, зокрема компонентів для безпілотників, навігаційного обладнання та іншого спорядження для російської армії. Кремль це заперечує.

За даними медіа, слідом за маркетплейсом Wildberries інші російські торговельні майданчики почали змінювати контракти з продавцями. Відтепер вони не компенсуватимуть вартість товарів, знищених під час атак на склади.

Компанія Wildberries першою внесла зміни до договорів, це сталося за 10 днів до перших ударів по її логістичних центрах. Платформа оновила свої правила 7 липня.



