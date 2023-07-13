Нічна атака військ РФ на Київ – є загиблий і постраждалі

У результаті повітряної атаки дронами з боку військ РФ минулої ночі у Києві одна людина загинула і четверо постраждали. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, вибухи зафіксували у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.

«У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого»,– повідомив Кличко.

Він зазначив, що двоє постраждалих госпіталізовані в Дарницькому районі, ще двом у Шевченківському районі надали допомогу на місці.

«За адресами викликів медиків у Подільський, Соломʼянський та Дніпровський райони постраждалих від російської атаки наразі немає», – зазначив мер Києва.

Повідомляється, що у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. У Шевченківському – загоряння на балконі багатоквартирного будинку, у Подільському районі – загоряння в нежитловій будівлі.

За даними КМВА, запущені військами РФ іранські БПЛА заходили в столицю з різних напрямків.

«Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено близько десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! На жаль, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків», – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Він уточнив, що у двох травмованих в Дарницькому р-ні – це дівчина 19 років та чоловік 23 років – є осколкові поранення. У Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину.

За даними ДСНС, в усіх місцях пожежі ліквідовано, на місці подій працювали 95 рятувальників та 19 одиниць техніки.

Минулої ночі в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. Дані по регіонах уточнюються.