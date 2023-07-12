Повітряна атака: військові попереджають про загрози ударів дронами та ракетами

У більшості областей України після опівночі 13 липня оголошена повітряна тривога.

Зокрема, повітряні сили попереджають про загрозу ударів безпілотниками у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській та Миколаївській областях. Також у багатьох регіонах припускають атаку ракетами «Калібр».

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Близько опів на 1 годину Повітряні сили повідомили, що «Калібри» прямують на захід.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про загрозу ударів дронів у столиці.

Це третя поспіль нічна повітряна атака російських військ на Україну. Вночі напередодні сили протиповітряної оборони збили всі російські безпілотники, які летіли в напрямку Києва.