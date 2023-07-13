Повітярні сили ЗСУ вночі у небі України знищили запущені Росією 20 ударних дронів та 2 «Калібри»

У ніч на 13 липня російські війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131, повідомило вранці четверга Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Також противник застосував дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну – «Іскандер-М» (Джанкой, Крим). В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр». Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК «Іскандер-М» інформація уточнюється», – повідомили у Повітряних силах.



Повідомляється, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських військах. Російська сторона про це не повідомляє.

Минулої ночі в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. У Києві, за даними КМВА, було виявлено і знищено близько десятка дронів, постраждали 4 людей. Дані по регіонах уточнюються.