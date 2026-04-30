Кім: другий день поспіль атаки РФ зазнає енергетична інфраструктура Миколаївщини

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що другий день поспіль російської атаки зазнає енергетична інфраструктура Миколаєва.

За його словами, енергетики працюють над відновленням. Наразі даних про постраждалих у місті немає.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що сили РФ знову атакують місто.

За даними місцевої влади, 26 квітня протягом дня та вночі сили РФ атакуваЛИ область «Шахедами», під ударом була енергетична та транспортна інфраструктура. Відбулися відключення електроенергії у частині населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.