АЗС у прифронтових регіонах можуть визнати об’єктами критичної інфраструктури – ОП

АЗС у прифронтових регіонах можуть визнати об’єктами критичної інфраструктури, заявив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

«Обговорили можливість визначення АЗС у прифронтових регіонах обʼєктами критичної інфраструктури. Це дозволить спрямовувати додаткові ресурси на їх захист та забезпечити безперебійну роботу», – написав він у телеграмі після виїзної оперативної наради на Сумщині.

За його словами, ОВА отримали доручення спільно з громадами збільшити обсяги фінансового та матеріально-технічного забезпечення чинних, нових, розширених підрозділів ППО в регіоні, зокрема екіпажів БпАК, мобільних вогневих груп.

Очільник сусідньої Харківщини Олег Синєгубов заявив, що місцева влада спільно з представниками АЗС-мереж узгодила заходи фізичного пасивного захисту. Також. за його словами, інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності, дефіциту пального в регіоні немає.

Російські війська посилили атаки по автозаправках у прикордонних та прифронтових областях, зокрема на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, а також на Житомирщині, Миколаївщині та Одещині. За підрахунками експертів, понад 150 атак на автозаправні станції протягом місяця здійснили війська РФ.

Армія РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.



