FPV-дрони над мегаполісами: як Росія змінює тактику атак?

Російські війська атакують Харків за допомогою FPV-дронів, серед яких фіксуються і БПЛА на оптоволоконному кабелі. Зокрема, в одному з районів міста виявили відповідний кабель, який залишив російський безпілотник.
26 липня у Харкові FPV-дрон завдав удару по вантажівці, що перевозила хліб, а 22 липня було зафіксовано атаку FPV-дрону на автозаправну станцію. У місцевих телеграм-каналах пишуть про зростаючу загрозу для цивільних маршрутів і зазначають, що захисні рішення поки що не можуть повністю убезпечити місто.
Водночас агресор атакує й інші міста. За даними українських фахівців, у Запоріжжі російські війська застосовують тактику скидання FPV-дронів із дронів-маток, щоб збільшити дальність польоту. Випадки зальоту фіксували навіть у центрі Запоріжжя.
Також зауважує українська влада, російська армія посилила удари у прикордонних та прифронтових регіонах, особливо по автозаправних станціях. Крім Харківської та Запорізької областей, під ударами опинилися АЗС у Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській та Одеській областях. За підрахунками експертів, протягом місяця війська РФ здійснили понад 150 атак на автозаправні станції.
Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода :
- Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
- Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
- Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .
- Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.