FPV-дрони над мегаполісами: як Росія змінює тактику атак?

Російські війська атакують Харків за допомогою FPV-дронів, серед яких фіксуються і БПЛА на оптоволоконному кабелі. Зокрема, в одному з районів міста виявили відповідний кабель, який залишив російський безпілотник.

26 липня у Харкові FPV-дрон завдав удару по вантажівці, що перевозила хліб, а 22 липня було зафіксовано атаку FPV-дрону на автозаправну станцію. У місцевих телеграм-каналах пишуть про зростаючу загрозу для цивільних маршрутів і зазначають, що захисні рішення поки що не можуть повністю убезпечити місто.

Водночас агресор атакує й інші міста. За даними українських фахівців, у Запоріжжі російські війська застосовують тактику скидання FPV-дронів із дронів-маток, щоб збільшити дальність польоту. Випадки зальоту фіксували навіть у центрі Запоріжжя.

Також зауважує українська влада, російська армія посилила удари у прикордонних та прифронтових регіонах, особливо по автозаправних станціях. Крім Харківської та Запорізької областей, під ударами опинилися АЗС у Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській та Одеській областях. За підрахунками експертів, протягом місяця війська РФ здійснили понад 150 атак на автозаправні станції.

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