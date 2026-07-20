«Пікірують штопором»: командир екіпажу перехоплювачів про нову тактику дронів РФ на Херсонщині

Російська армія використовує нову тактику під час атак дронами в Херсонській області, каже «Шкіпер», командир екіпажу перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил, в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Він розповів, що безпілотник набирає максимальну швидкість понад 170 кілометрів на годину та фактично штопором падає вниз. На такій швидкості FPV-перехоплювачі наздогнати їх не можуть.

«Швидкість дуже велика. Він (дрон – ред.) як підходить до нашої лінії зіткнення, він викладається на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують штопором. Ми не можемо їх наздогнати так, і вони влучити не можуть. Вони цим користуються, але ефективність 50 на 50 у них», – каже військовий.

Також російські пілоти спеціально шифрують відеосигнал та йдуть буквально всліпу, щоб українським військовим було складно вирахувати маршрут та збити дрон противника, додає морпіх.

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Інший військовий із позивним «Гопри» розповідає, що російські дрони за цих умов мають низьку влучність, але й збити їх на такій швидкості не виходить:

«Вони звужують екран і тільки бачать кусок неба і все. Російський дрон не бачить, куди він летить, і ми не бачимо. Шифрують, закривають екран, щоб ми не могли вирахувати їх. Одна з таких «Молній» може випадково влучити в ціль. А всі інші, наприклад, дев’ять бортів, не попадуть і падають людям на хати. І ми цьому нічого не можемо протиставити, тому що на таких швидкостях ми не можемо їх наздогнати».

Армія Росії фактично щодня атакує правобережну Херсонщину, що призводить до поранень і загиблих серед цивільних.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.