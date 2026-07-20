СБУ заявила про удар по «координаційному центру ФСБ РФ» на Херсонщині

Служба безпеки України заявила 20 квітня, що на окупованій Херсонщині уразила «координаційний центр ФСБ РФ».

«Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині. За попередніми оцінками, у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько 100 військовослужбовців. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об’єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття», – йдеться в повідомленні.

У спецслужбі уточнюють, що «по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ» і «внаслідок удару виникла масштабна пожежа».

Служба безпеки України регулярно повідомляє про удари по об’єктах на території РФ або на окупованій російськими військовими території. 19 липня СБУ вказувала, що завдала успішних ударів по танкеру «тіньового флоту» РФ «Avero» у Чорному морі, а також трьох нафтобазах у Ставропольському краї.