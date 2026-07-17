Зеленський призначив Поклада т.в.о. голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов’язки голови СБУ.

Відповідний указ №622/2026 опублікований на сайті президента.

Раніше сьогодні Зеленський звільнив Євгенія Хмару від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та звільнив його з посади начальника Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

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Днем раніше президент Зеленський доручив Євгенію Хмарі, який з січня 2026 року виконує обов’язки голови СБУ, виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.



17 липня уряд призначив Хмару в.о. міністра оборони. Новий в.о. міністра – бойовий генерал-майор, відповідальний за операції на передовій та у спецпідрозділі СБУ «Альфа». Очолював СБУ з початку 2026 року, а в самій структурі служив майже 15 років. ЗМІ називають його одним з учасників звільнення Київської області, острова Зміїний та операції «Павутина».



