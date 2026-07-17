Зеленський звільнив Хмару з посад в СБУ

Президент України Володимир Зеленський увільнив Євгенія Хмару від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та звільнив його з посади начальника Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Відповідні укази №619/2026 та №620/2026 оприлюднені на сайті президента.

Також сьогодні стало відомо, що уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони.

Новий в.о. міністра – бойовий генерал-майор, відповідальний за операції на передовій та у спецпідрозділі СБУ «Альфа». Очолював СБУ з початку 2026 року, а в самій структурі служив майже 15 років. ЗМІ називають його одним з учасників звільнення Київської області, острова Зміїний та операції «Павутина».

Відповідно до закону України «Про національну безпеку України», міністром оборони має бути виключно цивільна особа. Також ця норма поширюється на першого заступника та заступників міністра.

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Президент Володимир Зеленський 16 липня Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що «після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані» пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.

16 липня український парламент затвердив новий склад уряду під керівництвом Сергія Корецького. Вакантними залишилися посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

Від ранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова. Перед цим ЗМІ повідомили про намір Зеленського запропонувати очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Однак зрештою Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.



