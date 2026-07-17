Навіщо Зеленський замінив Федорова на Хмару?

Новим виконувачем обов’язків міністра оборони замість Михайла Федорова стане колишній виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара – про це повідомив президент Володимир Зеленський 16 липня у соцмережах. За його словами, він «продовжить реформування сфери оборони й забезпечить Україні всі ті результати, про які ми говорили».

Новий в.о. міністра – бойовий генерал-майор, відповідальний за операції на передовій та у спецпідрозділі СБУ «Альфа». Очолював відомство з початку 2026 року, а в самій структурі служив майже 15 років. ЗМІ називають його одним з учасників звільнення Київської області, острова Зміїний та операції «Павутина».

«Для Росії не має жодного значення, хто є міністром оборони України», – заявив речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Однак Z-військкори, які раділи відставці Федорова й можливому призначенню на його місце колишнього голови МВС Ігоря Клименка, насторожилися.

«Ставка Зеленського зрозуміла: теракти й диверсії в тилу Росії замість розвитку виробництва дронів, упровадження цифрових систем управління військами, чим займався Федоров», – написав один із них.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: