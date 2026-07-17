«Списувати генерала за станом здоров’я – виглядатиме погано». Костенко пояснив, як Хмара може очолити Міноборони

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко пояснив, які є законні варіанти призначити чинного військовослужбовця Євгенія Хмару на посаду міністра оборони.

За його словами, перший варіант – звільнити Хмару з військової служби. Водночас Костенко зазначив, що списання за станом здоров’я було б невдалим рішенням.



«Генерала, який ще вчора керував спецпідрозділом «Альфа», списати за станом здоров’я – це буде, я думаю, виглядати досить погано», – сказав Роман Костенко в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live).



Другий варіант – змінити закон «Про національну безпеку» і дозволити призначати міністром оборони військовослужбовця. Втім, сам Костенко виступає проти такої ідеї. На його думку, це стане відступом від принципу цивільного контролю над Збройними силами, який закріплений у законодавстві України:

«Це буде декілька кроків назад в нашій демократії і в нашому громадському контролі»

Відповідно до закону України «Про національну безпеку України», міністром оборони має бути виключно цивільна особа. Також ця норма поширюється на першого заступника та заступників міністра.



17 липня уряд призначив Хмару в.о. міністра оборони. Днем раніше президент Зеленський доручив Євгенію Хмарі, який з січня 2026 року виконує обов’язки голови СБУ, виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.

Новий в.о. міністра – бойовий генерал-майор, відповідальний за операції на передовій та у спецпідрозділі СБУ «Альфа». Очолював СБУ з початку 2026 року, а в самій структурі служив майже 15 років. ЗМІ називають його одним з учасників звільнення Київської області, острова Зміїний та операції «Павутина».