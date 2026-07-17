Зеленський призначив «Флеша» своїм радником. Бескрестнов пояснив, чому погодився

Президент України Володимир Зеленський призначив ексрадника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова своїм позаштатним радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Відповідний указ №621/2026 оприлюднений на сайті президента.

Раніше Зеленський поінформував про зустріч із Сергієм «Флешем» Бескрестновим, заявивши про домовленість «максимально співпрацювати».

Згодом Бескрестнов повідомив про довгу розмову з президентом про технологічні виклики у війні.

«Президент запропонував мені повернутися до нового складу Міністерства оборони, але я відмовився. Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла», – написав він у фейсбуці.

Однак, як зазначив «Флеш», президент надає йому можливості та повноваження «зміцнювати українську обороноздатність на найвищому рівні на посаді радника президента з питань розвитку оборонних технологій».

«Для мене це все не пов’язано з політикою, для мене це можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері, і тепер не лише в ЗСУ», – пояснив він.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони. Президент 16 липня доручив виконання обов’язків голови Міноборони очільнику СБУ Євгенію Хмарі.

Сергій «Флеш» Бескрестнов пізно ввечері 15 липня заявив, що він вже не є радником міністра оборони Федорова. Він заявив, що для нього було честю працювати в команді Федорова, «було дуже багато планів та ідей на майбутнє, але, на жаль».

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».

На тлі цих подій через відставку Федорова у Києві та низці містах другий день поспіль тривають протести.