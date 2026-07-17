У Києві та ще кількох містах другий день поспіль люди протестують через відставку Федорова

У Києві люди другий день поспіль вийшли на протест проти рішення президента змінити міністра оборони і на підтримку Михайла Федорова.

Також подібні акції відбуваються у Львові, Дніпрі та Миколаєві.

У Миколаєві близько сотні людей зібралися у центрі міста біля арт-об'єкта I love Mykolaiv, ходою вони пройшли головною пішохідною вулицею міста Соборною і дійшли до Миколаївської мерії. Вони тримали в руках картонки з написами «Миколаїв проти відставки Федорова», «Війна не бере канікули!», «Рішення, якому радіє ворог – ганебне».

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Ці повідомлення викликали протести у Києві та у ще кількох містах України, які розпочалися вранці 16 липня ще представлення та затвердження Верховною Радою нового складу уряду.

Президент 16 липня доручив виконання обов’язків голови Міноборони очільнику СБУ Євгенію Хмарі.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».



