«Домовились максимально співпрацювати» – Зеленський після зустрічі з ексрадником Федорова «Флешем»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Сергієм «Флешем» Бескрестновим, який був радниками колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

За його словами, під час зустрічі дуже детально обговорили все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових української оборони.

«Важливо також і завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами й засобами армії агресора, на основі принципу: знаємо деталі, отже, влучно протидіємо», – написав президент у телеграмі.

Зеленський повідомив про домовленість із Бескрестновим «максимально співпрацювати» – «будуть рішення».

Сергій «Флеш» наразі цю зустріч не коментував.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони. Президент 16 липня доручив виконання обов’язків голови Міноборони очільнику СБУ Євгенію Хмарі.

Сергій «Флеш» Бескрестнов пізно ввечері 15 липня заявив, що він вже не є радником міністра оборони Федорова. Він заявив, що для нього було честю працювати в команді Федорова, «було дуже багато планів та ідей на майбутнє, але, на жаль».

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».