Дрони вдарили по російському танкеру «Avero» у Чорному морі і трьох нафтобазах – СБУ

Служба безпеки України (СБУ) завдала успішних ударів по танкеру «тіньового флоту» РФ «Avero» у Чорному морі, а також трьох нафтобазах у Ставропольському краї, повідомила пресслужба відомства.

«Танкер «Avero» був задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго, запровадженого країнами G7 та ЄС. Судно вивозило нафту, зокрема, до Китаю та Індії. По танкеру, який перебуває під санкціями України, відпрацював морський дрон СБУ «Мамай». Саме такі судна «тіньового флоту» допомагають кремлю обходити міжнародні обмеження, забезпечувати експорт нафти та отримувати кошти для фінансування війни», – зазначили у СБУ.

У відомстві уточнили, що це вже четвертий «тіньовий» танкер РФ, уражений СБУ за останні десять днів. Усі ці судна належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних обсягів нафти та нафтопродуктів.

Окрім того, безпілотники СБУ завдали ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї.

«Відстань до цілей від державного кордону України становила близько 600 км. Унаслідок атаки на всіх трьох об'єктах виникли масштабні пожежі. Зафіксовано вибухи та займання резервуарів із пально-мастильними матеріалами», – повідомили в СБУ.

Раніше, 18 липня, Сили безпілотних систем уразили у Чорному та Азовському морях 13 суден «тіньового флоту» Росії, зокрема вісім суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир та два плавучих крани, повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, у період дії операції СБС «МоЛоЧКа» з 6 по 18 липня уражені 172 судна зі складу «тіньового флоту» РФ. З них – 118 одиниць в Азовському морі та 54 в Чорному.

Міністерство оборони України раніше також повідомляло про ураження російських танкерів та інших суден на Азові.

За даними Генштабу ЗСУ, уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Генштаб нагадує, що експорт енергоносіїв є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Київ прагне ізолювати Кримський півострів, який Росія незаконно окупувала у 2014 році і який зазнає масштабного дефіциту енергоресурсів з моменту початку останньої військової операції України.