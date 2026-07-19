Армія РФ атакувала Україну 41 ракетою і 125 дронами, влучання на 20 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти 19 липня сили РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Військові кажуть, що основним напрямком удару став Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:

10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків – Курська обл., РФ);

25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська, Курська обл., – РФ);

3 протикорабельні ракети Онікс (райони пусків – ТОТ АР Крим);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків – повітряний простір над акваторією Чорного моря);

125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу «Пародія», баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – РФ, Гвардійське – окупований Крим).

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей – 18 ракет та 108 безпілотників різних типів», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



