Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті: найбільше боїв було Слов’янському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 193 бойових зіткнення, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше боїв було на Слов’янському напрямку – тут Сили оборони успішно зупинили 28 спроб загарбників іти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Міньківка, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки.

На Покровському напрямку противник здійснив 16 атак. Він намагався просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік Білицького, Сергіївки, Новопідгородного, Кучерів Яру. Два боєзіткнення досі тривають.



На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 російських штурмів.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках сьогодні противник наступальних дій не проводив.

Як пише Інститут вивчення війни у звіті за 15 липня, українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



