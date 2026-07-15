«Хати, як карткові будиночки, складаються». Дронами і бомбами армія РФ торує шлях до Слов’янська

Армія РФ прагне пробитися на околиці Слов’янська, а «кілзона» тут починається уже на виїзді з міста. Останнє найбільше місто на цьому напрямку перед Слов’янськом – Миколаївка.

Тут під щоденними ударами російських дронів, реактивної, ствольної артилерії та керованих авіабомб лишаються трохи більше від тисячі цивільних. Евакуація з міста ускладнена: жителі або виходять пішки, або їх вивозять військові та волонтери.

81-ша окрема аеромобільна бригада ЗСУ – серед бригад, які тримають оборону на Словʼянському напрямку. Кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії побував на передових позиціях десантників, які знищують дронів-«ждунів» скидами з БпЛА, та побачив, на що армія РФ перетворила Миколаївку.

Із десантниками 81-ї ОАеМБр їдемо « кілзоною Зона ураження» з бойових позицій на Слов’янському напрямку фронту в броньованому «Хаммері». Обабіч дороги типова вже картина: розірвані антидронові сітки, спалені автомобілі та наземні роботизовані комплекси (НРК).

Аж раптом за кілька десятків метрів перед нами російський дрон на оптоволокні піднімається в повітря і атакує український НРК: яскравий спалах, робот горить, наш автомобіль швидко пролітає повз.

Лиш згодом приходить усвідомлення: якби не НРК, то оператор російського дрона міг би атакувати нас.

«Ця дорога, як мої побратими говорять, – «дорога смерті»... Ти їдеш і бачиш згорілі машини. Наступного разу заїжджаєш, а їх все більше і більше… Але людей потрібно завжди міняти. І ми, ризикуючи своїм життям, завжди їдемо, міняємо людей», – каже десантник на псевдо «Корсар».

Слов’янський напрямок: ситуація коротко Слов’янський напрямок фронту на Донеччині показує вектор руху військ РФ у напрямку Слов’янська зі сходу (це райони тимчасово окупованих Сіверська та Бахмута).



Від початку літа війська РФ активізували тут штурмові дії, довівши їхню кількість до 20-30 щоденно, наголосили у американському Інституті вивчення війни (ISW). Одночасно під вогнем авіабомб, реактивної, ствольної артилерії та дронів опинилися цивільна логістика та жителі Слов’янської та Миколаївської громад. Усередині червня 81-ша ОАеМБр повідомила про відбиття дводенного механізованого штурму. 2 липня у Міноборони РФ заявили про нібито окупацію села Пискунівка за близько 10 км на схід від Слов’янська і показали встановлення російського прапора там. Офіційних підтверджень окупації села немає; на мапі проєкту DeepState воно не перебуває навіть у «сірій» зоні. Відео зі встановленням прапора у ISW назвали «зміненим»: «Міністерство оборони Росії продовжує використовувати, ймовірно, змінені за допомогою штучного інтелекту (ШІ) відеозаписи подій підняття прапорів у рамках когнітивної війни для перебільшення російських просувань». Водночас український військовослужбовець із позивним «Мучной» підтвердив захоплення Пискунівки. Статистика Генштабу ЗСУ свідчить, що станом від початок липня Слов’янський напрямок фронту за кількістю штурмів за добу є другим після Покровського.

«Знищуємо все, що здається підозрілим»

Українські десантники борються із російськими безпілотниками по-різному. «Кора», наприклад, патрулює автошляхи.

«Проходимо дорогу, досліджуємо її на СВП Саморобні вибухові пристрої. Знищуємо все, що здається нам підозрілим... Саморобні вибухові пристрої потрапляють скидами з безпілотних літальних апаратів. Також намагаємося знищувати повітряні цілі, що не дуже легко виходить», – пояснює десантник.

Патрулювання доріг має такий вигляд: «Кора» перебігає відкриті ділянки місцевості, щоб його не помітили російські дрони. Якщо чути дзижчання FPV чи характерне гудіння ударного безпілотника «Молнія», ховається в кущі чи падає в зарості бур'янів. І знімає дробовик із запобіжника, готовий відкрити вогонь будь-якої миті.

Раптом під час пересування боєць піднімає руку догори. Спиняємося. Є підозра, що попереду вибухівка, яку міг скинути російський дрон. «Кора» з побратимом розстрілюють невідомий предмет, схожий на велику банку консервів, з автоматів.

«Ми про всяк випадок такі речі спочатку розстрілюємо, а потім ідемо далі. Бо береженого Бог береже, але берегти себе треба ще й самому», – на ходу філософствує боєць.

Дорогою на позицію або біжимо, або ховаємося від дронів. І таке патрулювання зі стріляниною у «Кори» з побратимом щодня. Цікавимося, що надає йому сили, незважаючи на постійну дронову загрозу.

Десантник відповідає: «Надає сили думка, що ти захищаєш неньку і свою родину. Як і всім, мабуть, козакам, присутнім на лінії бойового зіткнення. Думку гріє фоточка дружини, згадка про її тендітні обійми. Звірі, батьки, рідний край».

А ще у перервах між патрулями десантник малює. Надихається тим, що його оточує.

«Термінатор» бомбить «ждунів»

На іншій локації побратими «Кори» – «Кролик» і «Бахмут» – готують до вильоту дрон. Під’єднують акумулятори та дві маленькі бомби, які потім скинуть згори на російського дрона-«ждуна». Бійці працюють цілодобово.

«Роботу виконуємо – розміновуємо дороги, знищуємо дронів-«ждунів». Кожен день оновлюють цих «ждунів». Ми їх знищуємо. Новий день – і знову вони є. Декілька там з’являється. За день може бути навіть десяток вильотів, може бути трошки менше», – пояснює «Кролик».

Російські війська намагаються протидіяти роботі цього екіпажу: постійно відкривають вогонь зі стрілецької зброї. Один дрон після одного з обстрілів став легендарним.

«Цей дрон пережив декілька замахів на себе. Перший раз його намагалися збити, і не влучили. Був випадок, що навіть влучили йому в батарею, вона навіть загорілася. І він при цьому зміг повернутися. І повернувся з простріленим частково БК Боєкомплект, БК пошкодило… Отакий-от звичайний дрон, і ми його назвали Т-1000. Як термінатора», – посміхається «Кролик».

За його словами, місцевість на цьому напрямку фронту укріплена і сприяє обороні , а українські дрони зривають атаки армії РФ і знищують техніку, зокрема броньовану, та мотоцикли.

Побратим «Кролика» не випадково має псевдо «Бахмут». Він більшу частину життя прожив у цьому місті. Ділиться спогадами про нього.

«Бахмут у нас був, я вважаю, найкращим містом на землі. У нас була Алея троянд, місто було чистеньке, пречудове. Шикарне місто для життя: невеличке, затишне, – згадує десантник. – І оцих псевдовизволителів ніхто не чекав. Моя родина мешкала на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. П'ятого поверху вже немає. Все там розбили і знищили».

Тепер, ділиться «Бахмут», він воює, щоби армія Росії не зруйнувала інші міста Донеччини.

«Неможливо там сидіти»

А російська армія скидає на Слов’янський напрямок по кілька десятків авіабомб на день.

Від цих масованих бомбардувань тікають жителі Миколаївки – міста-супутника Слов'янська, розташованого східніше. На початку червня в місті лишалося трохи більше за 1200 цивільних , і туди ще можна було заїхати з поліцією та співробітниками благодійного фонду «Місія Подих надії».

На в'їзді до Миколаївки ще куріють руїни розбитого чи то бомбою, чи то артилерійським снарядом приватного будинку; обабіч дороги знищені ударами російських дронів автомобілі, НРК і навіть пасажирський автобус.

У самому місті – випалені та поруйновані багатоповерхівки та приватні будинки . Біля вцілілого помешкання поліцейські завантажують до броньованого буса літнього чоловіка на кріслі колісному. На подвір'ї плаче жінка.

«Ось у мене чоловік поранений. Ми вчора йшли в аптеку, почався обстріл, ледь йому кровотечу спинила», – переповідає обставини поранення чоловіка Альона.

Поки їхні речі вантажать до буса, ми з Владом, співробітником БФ «Місія Подих надії» їдемо за іншими адресами. Зупиняємося, троє місцевих чоловіків вантажать сумки з речами.

Аж ось чуємо звук «виходу» (момент пострілу зі ствольної артилерії – ред.), затим – свист снаряду і вибух. Десь у сотні метрів від нас здіймається стовп чорного диму. Швидко забираємося і веземо цивільних переселенців із Миколаївки до Слов'янська.

Біля шелтера для переселенців говоримо з Вірою. Її, також жительку Миколаївки, евакуював з-під обстрілів військ РФ волонтер ГО «Ритм нашого життя» Владислав Самусенко.

«Неможливо там сидіти, неможливо. Хати, як карткові будиночки, складаються. Страшне діло. Як моя хата? Все повинесене, – схвильовано розповідає переселенка. – І всі будинки такі самі. І ще тепер руйнуються: КАБ прилітає, і отак складаються».

Станом на кінець червня через масовані удари і зруйновані дороги заїзд до Миколаївки для цивільних неможливий . Тих, хто вирішив виїхати, волонтери і поліція, ризикуючи життями, забирають на околицях міста. З самої Миколаївки людей вивозять військові і волонтер Самусенко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Російське військово-політичне керівництво неодноразово заявляло про намір захопити повністю Донецьку область до кінця року. Утім, українські бійці кажуть: «це неможливо ні до кінця цього року, ні до кінця наступного».





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