УЗ: російський дрон влучив по пасажирському потягу в Запорізькій області, постраждала провідниця

Російський дрон вдарив по пасажирському потягу в Запорізькій області, йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

«Моніторингова група «Укрзалізниці» дала завчасну команду на евакуацію, тому обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з наших провідниць, наразі концентруємось на тому, щоб якомога швидше надати їй допомогу», – уточнили у компанії.

Крім того, за даними УЗ, люди будуть довезені до Запоріжжя автобусами, організованими за оперативного сприяння Запорізької обласної військової адміністрації.

Як підкреслили в компанії, «безпека пасажирів і працівників залізниці залишається пріоритетом, тож рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем моніторингових груп».

Російські військові регулярно атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. Також війська РФ атакують залізничну інфраструктуру.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



