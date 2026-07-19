Росія скинула КАБи на Суми: троє постраждалих, з-під завалів деблокували тіло чоловіка – влада

У неділю, 19 липня, сили РФ скинули сім керованих авіабомб на Суми, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

Місцевий чиновник зазначив, що влучання зафіксовані у Ковпаківському районі. Є пошкодження в житловому секторі та промисловій зоні.

Трьох постраждалих госпіталізували.

Згодом Григоров уточнив, що з-під завалів деблокували тіло чоловіка.

«Він перебував у власній оселі, коли ворог завдав удару керованою авіабомбою», – поінформував Григоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.