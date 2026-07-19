У Києві після атаки РФ змінили маршрути частини громадського транспорту – КМДА

Через пошкодження контактної мережі частина маршрутів громадського транспорту в Києві змінила схему руху, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наразі затримується рух тролейбусів № 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваїв № 14, 15, 18, а також автобусів № 2, 9, 50 і 112.

Для пасажирів трамваїв № 14 і № 15 організували тимчасовий автобусний маршрут № 14-Т, який курсує від проспекту Відрадного до Дегтярівського шляхопроводу.

У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.