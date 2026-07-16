Вибухи у Вишневому: СБУ повідомила про затримання керівників оборонного підприємства

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника з виробництва, яких підозрюють у тому, що вони допустили розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у місті Вишневе Київської області. Про це 16 липня повідомили в СБУ.

«Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувались без відповідних дозвільних документів. За матеріалами справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин», – зазначили в СБУ.

За даними спецслужби, заступник генерального директора допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови. Це призвело до загибелі і травмування людей, а також знищення та пошкодження майна цивільних громадян.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 2, 3 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Вишневе через тиждень після обстрілів та детонацій (фоторепортаж) 1/25 У Вишневому Київської області в ніч проти 6 липня внаслідок російського обстрілу та подальшої детонації боєприпасів були пошкоджені 253 приватні житлові будинки











2/25 Повністю знищений 91 будинок











3/25 Минув тиждень після масштабної трагедії у Вишневому на Київщині, де внаслідок російського ракетного удару сталася детонація боєприпасів на території оборонного об’єкта. За цей час влада оприлюднила результати перших перевірок, президент анонсував кримінальне провадження та кадрові рішення, а в «Укроборонпромі» вже звільнили керівників підприємств, відповідальних за зберігання боєприпасів











4/25 Вулиці поруйнованого мікрорайону патрулюють військові Нацгвардії, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року











5/25 Чимало місцевих жителів починають власноруч відновлювати свої будинки, не чекаючи державних комісій: ремонтувати покрівлі, заклеювати вікна. Люди бояться погіршення погодних умов











6/25 Паркани у місті обклеєні листівками з пошуком зниклих після вибухів тварин











7/25 Наталія стоїть біля свого згорілого будинку. Жінка чекає на комісію, яка має визначити його долю. У руках вона тримає всі речі, які вціліли – це документи, які вона завжди брала з собою в укриття).

«Ніхто з нас не знає, що з нами буде. От ми самі в здогадках, немає де жити, немає нічого, – каже жінка. – Найбільше допомоги ми за цей тиждень отримали від волонтерів: їжу, одяг, – запитують що потрібно, і привозять, а від державних органів нічого»











8/25 Знищений будинок Наталії, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року











9/25 Жителі Вишневого, в яких повністю знищені домівки і з якими вдалось поспілкуватися, живуть у друзів чи близьких, нікому з них міська влада не пропонувала тимчасового житла, кажуть люди











10/25 На цьому фото Вікторія біля свого згорілого будинку. Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року.

«Вціліло авто, хоч трохи й обгоріло, та собака, – розповідає жінка. – Організації ніякої, ми все самі маємо шукати, запитувати»











11/25 На вулицях ще залишаються згорілі автівки, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року











12/25 Повністю знищений будинок на одній з вулиць Вишневого на Київщині











13/25 У дворі Ніни купа будматеріалів, все це купили друзі та близькі. Власноруч вони й лагодять дах, який був поруйнований ударною хвилею. Люди бояться дощів і того, що будинок буде ще більше поруйнований. За тиждень комісія, яка мала визначити стан руйнувань, так і не прийшла на цю вулицю у Вишневому











14/25 Ніна показує руйнування будинку внаслідок ударної хвилі під час детонації, Вишневе, Київщина, 13 липня 2026 року











15/25 За словами місцевих жителів, від міськради та інших державних служб людям на першочерговий ремонт виділили декілька листів фанери й кілька шматків клейонки











16/25 Один із волонтерів приніс питну воду











17/25 Знищені будинки на одній з вулиць мікрорайону у Вишневому на Київщині, 13 липня 2026 року











18/25











19/25 Під час розмов біля згорілих будинків місцеві жителі говорять, що ніхто не знав й не міг подумати, що на підприємстві в житловій забудові зберігаються вибухові речовини











20/25 Вщент знищений будинок, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року











21/25











22/25 На цьому фото Олександр стоїть на своєму згорілому подвірʼї. На сходах будинку загинула його мама Валентина Павлівна. Жінка ходила за допомогою ходунків й не встигла залишити місце пожежі, розповів він.

«Я в ту ніч був на квартирі, мама вранці мені телефонує: «Сашо, тут все горить». Я до сусіда телефоную. Сусід каже: «Сашо, маму ти вже не врятуєш, бо тут «армагедон», – розповідає Олександр















23/25 Діна і Лакі – собаки Олександра. Під час пожежі вони були у Вишневому й змогли врятуватися











24/25 Місцеві жителі бояться, що після уваги «перших осіб» через деякий час про них забудуть і обіцянки, які зараз звучать, не виконають











25/25 Згоріла яблуня біля одного зі згорілих будинків у Вишневому на Київщині, 13 липня 2026 року















Назад Вперед

У ніч проти 6 липня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА. Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ.

За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. На Київщині внаслідок російського удару 6 липня загинули дев’ять людей, понад 50 постраждали.

Найбільших руйнувань зазнало Вишневе, де після удару РФ сталася детонація.

З прилеглих до місця детонації вулиць організували евакуацію жителів.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що об’єкт, на якому сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ.

Президент України доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вторинної детонації.

Міноборони РФ тоді заявляло, що сили РФ на Київщині у Вишневому вдарили по складу пально-мастильних матеріалів («Нафтоекспериментальне КП»), а також по «Жулянському машинобудівному заводу «Візар», який здійснює виробництво, технічне обслуговування та ремонт зенітних ракетних систем, компонентів для авіатехніки та засобів ППО, а також безпілотних літальних апаратів літакового типу великої дальності - внаслідок удару була повторна велика детонація.