Вибухи у Вишневому: СБУ повідомила про затримання керівників оборонного підприємства

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника з виробництва, яких підозрюють у тому, що вони допустили розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у місті Вишневе Київської області. Про це 16 липня повідомили в СБУ.
«Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувались без відповідних дозвільних документів. За матеріалами справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин», – зазначили в СБУ.
За даними спецслужби, заступник генерального директора допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови. Це призвело до загибелі і травмування людей, а також знищення та пошкодження майна цивільних громадян.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 2, 3 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Вишневе через тиждень після обстрілів та детонацій (фоторепортаж)
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У ніч проти 6 липня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА. Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ.
За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. На Київщині внаслідок російського удару 6 липня загинули дев’ять людей, понад 50 постраждали.
Найбільших руйнувань зазнало Вишневе, де після удару РФ сталася детонація.
З прилеглих до місця детонації вулиць організували евакуацію жителів.
Президент України доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вторинної детонації.
Міноборони РФ тоді заявляло, що сили РФ на Київщині у Вишневому вдарили по складу пально-мастильних матеріалів («Нафтоекспериментальне КП»), а також по «Жулянському машинобудівному заводу «Візар», який здійснює виробництво, технічне обслуговування та ремонт зенітних ракетних систем, компонентів для авіатехніки та засобів ППО, а також безпілотних літальних апаратів літакового типу великої дальності - внаслідок удару була повторна велика детонація.
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