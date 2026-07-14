У ніч проти 6 липня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА. Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ.

За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. На Київщині внаслідок російського удару 6 липня загинули дев’ять людей, понад 50 постраждали.

Найбільших руйнувань зазнало Вишневе, де після удару РФ сталася детонація.

З прилеглих до місця детонації вулиць організували евакуацію жителів.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що об’єкт, на якому сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський анонсував притягнення винних до відповідальності і кадрові зміни в «Укроборонпромі» після вибухів на складі у Вишневому на Київщині з повторною детонацією. Генеральний директор акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» («Укроборонпром») Герман Сметанін 14 липня повідомив, що завершує свою роботу на цій посаді.

Як виглядає Вишневе зараз, дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.



