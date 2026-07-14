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Вишневе через тиждень після обстрілів та детонацій (фоторепортаж)

У ніч проти 6 липня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА. Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ.

За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. На Київщині внаслідок російського удару 6 липня загинули дев’ять людей, понад 50 постраждали.

Найбільших руйнувань зазнало Вишневе, де після удару РФ сталася детонація.

З прилеглих до місця детонації вулиць організували евакуацію жителів.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що об’єкт, на якому сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський анонсував притягнення винних до відповідальності і кадрові зміни в «Укроборонпромі» після вибухів на складі у Вишневому на Київщині з повторною детонацією. Генеральний директор акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» («Укроборонпром») Герман Сметанін 14 липня повідомив, що завершує свою роботу на цій посаді.

Як виглядає Вишневе зараз, дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.


У Вишневому Київської області в ніч проти 6 липня внаслідок російського обстрілу та подальшої детонації боєприпасів були пошкоджені 253 приватні житлові будинки
1 У Вишневому Київської області в ніч проти 6 липня внаслідок російського обстрілу та подальшої детонації боєприпасів були пошкоджені 253 приватні житлові будинки
Повністю знищений 91 будинок
2 Повністю знищений 91 будинок
Минув тиждень після масштабної трагедії у Вишневому на Київщині, де внаслідок російського ракетного удару сталася детонація боєприпасів на території оборонного об’єкта. За цей час влада оприлюднила результати перших перевірок, президент анонсував кримінальне провадження та кадрові рішення, а в «Укроборонпромі» вже звільнили керівників підприємств, відповідальних за зберігання боєприпасів
3 Минув тиждень після масштабної трагедії у Вишневому на Київщині, де внаслідок російського ракетного удару сталася детонація боєприпасів на території оборонного об’єкта. За цей час влада оприлюднила результати перших перевірок, президент анонсував кримінальне провадження та кадрові рішення, а в «Укроборонпромі» вже звільнили керівників підприємств, відповідальних за зберігання боєприпасів
Вулиці поруйнованого мікрорайону патрулюють військові Нацгвардії, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року
4 Вулиці поруйнованого мікрорайону патрулюють військові Нацгвардії, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року
Чимало місцевих жителів починають власноруч відновлювати свої будинки, не чекаючи державних комісій: ремонтувати покрівлі, заклеювати вікна. Люди бояться погіршення погодних умов
5 Чимало місцевих жителів починають власноруч відновлювати свої будинки, не чекаючи державних комісій: ремонтувати покрівлі, заклеювати вікна. Люди бояться погіршення погодних умов
Паркани у місті обклеєні листівками з пошуком зниклих після вибухів тварин
6 Паркани у місті обклеєні листівками з пошуком зниклих після вибухів тварин
Наталія стоїть біля свого згорілого будинку. Жінка чекає на комісію, яка має визначити його долю. У руках вона тримає всі речі, які вціліли – це документи, які вона завжди брала з собою в укриття).«Ніхто з нас не знає, що з нами буде. От ми самі в здогадках, немає де жити, немає нічого, – каже жінка. – Найбільше допомоги ми за цей тиждень отримали від волонтерів: їжу, одяг, – запитують що потрібно, і привозять, а від державних органів нічого»
7 Наталія стоїть біля свого згорілого будинку. Жінка чекає на комісію, яка має визначити його долю. У руках вона тримає всі речі, які вціліли – це документи, які вона завжди брала з собою в укриття).
«Ніхто з нас не знає, що з нами буде. От ми самі в здогадках, немає де жити, немає нічого, – каже жінка. – Найбільше допомоги ми за цей тиждень отримали від волонтерів: їжу, одяг, – запитують що потрібно, і привозять, а від державних органів нічого»
Знищений будинок Наталії, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року
8 Знищений будинок Наталії, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року
Жителі Вишневого, в яких повністю знищені домівки і з якими вдалось поспілкуватися, живуть у друзів чи близьких, нікому з них міська влада не пропонувала тимчасового житла, кажуть люди
9 Жителі Вишневого, в яких повністю знищені домівки і з якими вдалось поспілкуватися, живуть у друзів чи близьких, нікому з них міська влада не пропонувала тимчасового житла, кажуть люди
На цьому фото Вікторія біля свого згорілого будинку. Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року.«Вціліло авто, хоч трохи й обгоріло, та собака, – розповідає жінка. – Організації ніякої, ми все самі маємо шукати, запитувати»
10 На цьому фото Вікторія біля свого згорілого будинку. Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року.
«Вціліло авто, хоч трохи й обгоріло, та собака, – розповідає жінка. – Організації ніякої, ми все самі маємо шукати, запитувати»
На вулицях ще залишаються згорілі автівки, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року
11 На вулицях ще залишаються згорілі автівки, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року
Повністю знищений будинок на одній з вулиць Вишневого на Київщині
12 Повністю знищений будинок на одній з вулиць Вишневого на Київщині
У дворі Ніни купа будматеріалів, все це купили друзі та близькі. Власноруч вони й лагодять дах, який був поруйнований ударною хвилею. Люди бояться дощів і того, що будинок буде ще більше поруйнований. За тиждень комісія, яка мала визначити стан руйнувань, так і не прийшла на цю вулицю у Вишневому
13 У дворі Ніни купа будматеріалів, все це купили друзі та близькі. Власноруч вони й лагодять дах, який був поруйнований ударною хвилею. Люди бояться дощів і того, що будинок буде ще більше поруйнований. За тиждень комісія, яка мала визначити стан руйнувань, так і не прийшла на цю вулицю у Вишневому
Ніна показує руйнування будинку внаслідок ударної хвилі під час детонації, Вишневе, Київщина, 13 липня 2026 року
14 Ніна показує руйнування будинку внаслідок ударної хвилі під час детонації, Вишневе, Київщина, 13 липня 2026 року
За словами місцевих жителів, від міськради та інших державних служб людям на першочерговий ремонт виділили декілька листів фанери й кілька шматків клейонки
15 За словами місцевих жителів, від міськради та інших державних служб людям на першочерговий ремонт виділили декілька листів фанери й кілька шматків клейонки
Один із волонтерів приніс питну воду
16 Один із волонтерів приніс питну воду
Знищені будинки на одній з вулиць мікрорайону у Вишневому на Київщині, 13 липня 2026 року
17 Знищені будинки на одній з вулиць мікрорайону у Вишневому на Київщині, 13 липня 2026 року
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Під час розмов біля згорілих будинків місцеві жителі говорять, що ніхто не знав й не міг подумати, що на підприємстві в житловій забудові зберігаються вибухові речовини
19 Під час розмов біля згорілих будинків місцеві жителі говорять, що ніхто не знав й не міг подумати, що на підприємстві в житловій забудові зберігаються вибухові речовини
Вщент знищений будинок, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року
20 Вщент знищений будинок, Вишневе, Київська область, 13 липня 2026 року
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На цьому фото Олександр стоїть на своєму згорілому подвірʼї. На сходах будинку загинула його мама Валентина Павлівна. Жінка ходила за допомогою ходунків й не встигла залишити місце пожежі, розповів він.«Я в ту ніч був на квартирі, мама вранці мені телефонує: «Сашо, тут все горить». Я до сусіда телефоную. Сусід каже: «Сашо, маму ти вже не врятуєш, бо тут «армагедон», – розповідає Олександр
22 На цьому фото Олександр стоїть на своєму згорілому подвірʼї. На сходах будинку загинула його мама Валентина Павлівна. Жінка ходила за допомогою ходунків й не встигла залишити місце пожежі, розповів він.
«Я в ту ніч був на квартирі, мама вранці мені телефонує: «Сашо, тут все горить». Я до сусіда телефоную. Сусід каже: «Сашо, маму ти вже не врятуєш, бо тут «армагедон», – розповідає Олександр
Діна і Лакі – собаки Олександра. Під час пожежі вони були у Вишневому й змогли врятуватися
23 Діна і Лакі – собаки Олександра. Під час пожежі вони були у Вишневому й змогли врятуватися
Місцеві жителі бояться, що після уваги «перших осіб» через деякий час про них забудуть і обіцянки, які зараз звучать, не виконають
24 Місцеві жителі бояться, що після уваги «перших осіб» через деякий час про них забудуть і обіцянки, які зараз звучать, не виконають
Згоріла яблуня біля одного зі згорілих будинків у Вишневому на Київщині, 13 липня 2026 року
25 Згоріла яблуня біля одного зі згорілих будинків у Вишневому на Київщині, 13 липня 2026 року
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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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