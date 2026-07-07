Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Очільник Київщини повідомив про смерть пораненого через російську атаку

Наслідки російської атаки на Вишневе Київської області, 6 липня 2026 року
Наслідки російської атаки на Вишневе Київської області, 6 липня 2026 року

Помер один із поранених внаслідок вчорашньої російської атаки на Київську область, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час ворожого нічного обстрілу Київщини 6 липня. Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося», – написав він у своїх соцмережах.

Відтак кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині зросла до дев’яти.

Раніше було відомо, що на Київщині внаслідок російського удару 6 липня загинули вісім людей, 58 постраждали. За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе. Там організували евакуацію жителів із району, де після удару продовжувалася детонація.


У Києві внаслідок внаслідок російського масованого удару в ніч на 6 липня загалом загинули 19 людей, із них – одна дитина, ще 61 людина постраждала, в тому числі сім дітей.

У Києві й області 7 липня оголошено днем жалоби. Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через атаку.

Удари відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, який стартує 7 липня, де президент України Володимир Зеленський має зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

6 липня Зеленський, коментуючи відбиття чергового масованого російського удару, вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.

Кров і сльози. Люди на місці нічного удару Росії по Києву (фоторепортаж)

Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
1/12 Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
2/12 Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Малюнок посеред руїн
3/12 Малюнок посеред руїн
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
4/12 Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Медики надають допомогу постраждалій жінці
5/12 Медики надають допомогу постраждалій жінці
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
6/12 Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Рятувальна операція на місці удару
7/12 Рятувальна операція на місці удару
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
8/12 Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Поранену жінку евакуювали з будинку
9/12 Поранену жінку евакуювали з будинку
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Рятувальники на місці атаки
10/12 Рятувальники на місці атаки
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
11/12 Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-tramp-rozmova/33796786.html" target="_blank" class="wsw__a">Володимиром Зеленським</a> і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-zelensky-zustrich-ankara/33797233.html" target="_blank" class="wsw__a">Зеленський має зустрітися з Трампом</a> у кулуарах заходу
12/12 Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Назад
Вперед

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG