Очільник Київщини повідомив про смерть пораненого через російську атаку

Помер один із поранених внаслідок вчорашньої російської атаки на Київську область, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час ворожого нічного обстрілу Київщини 6 липня. Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося», – написав він у своїх соцмережах.

Відтак кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині зросла до дев’яти.

Раніше було відомо, що на Київщині внаслідок російського удару 6 липня загинули вісім людей, 58 постраждали. За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе. Там організували евакуацію жителів із району, де після удару продовжувалася детонація.





У Києві внаслідок внаслідок російського масованого удару в ніч на 6 липня загалом загинули 19 людей, із них – одна дитина, ще 61 людина постраждала, в тому числі сім дітей.

У Києві й області 7 липня оголошено днем жалоби. Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через атаку.

Удари відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, який стартує 7 липня, де президент України Володимир Зеленський має зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

6 липня Зеленський, коментуючи відбиття чергового масованого російського удару, вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.