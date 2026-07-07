Об’єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об’єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним cилам України, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій 7 липня в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Водночас залишається чинним розпорядження Головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів», – наголосив речник.

Від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше в Київській області постраждало місто Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п’ятьох вулицях, пошкоджені десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Повідомлялося про вісьмох загиблих і 29 поранених, а також про тимчасову евакуацію 600 людей, оголошену через загрозу повторної детонації.

Президент України доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вторинної детонації.