Гендиректор АТ «Укроборонпром» оголосив про відставку. Раніше Зеленський пов’язав із цим АТ вибухи у Вишневому

Генеральний директор акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» («Укроборонпром») Герман Сметанін 14 липня повідомив, що завершує свою роботу на цій посаді.

«Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Переконаний, що головний здобуток – це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату», – написав чиновник, не розкривши детально мотивів свого рішення.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський анонсував притягнення винних до відповідальності і кадрові зміни в «Укроборонпромі» після вибухів на складі у Вишневому на Київщині з повторною детонацією.

У ніч проти 6 липня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА. Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ.

За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. На Київщині внаслідок російського удару 6 липня загинули дев’ять людей, понад 50 постраждали.

Найбільших руйнувань зазнало Вишневе, де після удару РФ сталася детонація.

З прилеглих до місця детонації вулиць організували евакуацію жителів.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що об’єкт, на якому сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ.

Президент України доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вторинної детонації.

Міноборони РФ тоді заявляло, що сили РФ на Київщині у Вишневому вдарили по складу пально-мастильних матеріалів («Нафтоекспериментальне КП»), а також по «Жулянському машинобудівному заводу «Візар», який здійснює виробництво, технічне обслуговування та ремонт зенітних ракетних систем, компонентів для авіатехніки та засобів ППО, а також безпілотних літальних апаратів літакового типу великої дальності - внаслідок удару була повторна велика детонація.



