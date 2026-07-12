Вибухи у Вишневому: «Укроборонпром» звільнив керівників заводів

Керівників двох державних підприємств оборонного сектору звільнили з посад через порушення правил зберігання боєприпасів. Також посад позбулися інші посадовці, чиї дії могли спричинити тяжкі наслідки, йдеться у повідомленні АТ «Українська оборонна промисловість»

В оборонному концерні наголосили, що «чітко дотримуються принципу невідворотності відповідальності». Звільнення посадовців відбулися за результатами попереднього розслідування. Причиною стали виявлені порушення законодавства та правил безпечного зберігання засобів ураження.

«Усі винні, крім звільнення, також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України», – заявили в «Укроборонпромі».

Наразі компанія повністю співпрацює зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування, передаючи їм усі необхідні документи.

У ніч проти 6 липня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА. Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ.

За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. На Київщині внаслідок російського удару 6 липня загинули дев’ять людей, понад 50 постраждали.

Найбільших руйнувань зазнало Вишневе, де після удару РФ сталася детонація.

З прилеглих до місця детонації вулиць організували евакуацію жителів.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що об’єкт, на якому сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ.

Президент України доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вторинної детонації.

Міноборони РФ тоді заявляло, що сили РФ на Київщині у Вишневому вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів («Нафтоекспериментальне КП»), а також по «Жулянському машинобудівному заводу «Візар», яке здійснює виробництво, технічне обслуговування та ремонт зенітних ракетних систем, комплектуючих для авіатехніки та засобів ППО, а також безпілотних літальних апаратів літакового типу великої дальності - внаслідок удару була повторна велика детонація.



