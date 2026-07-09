У Вишневому четверту добу триває ліквідація наслідків удару РФ – ДСНС

У Вишневому на Київщині четверту добу триває ліквідація наслідків російського обстрілу, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, понад 300 рятувальників та 106 одиниць техніки безперервно задіяні на місці події – вони продовжують аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, обстежують території і допомагають місцевим жителям.

У ніч проти 6 липня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА. Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ.

За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. На Київщині внаслідок російського удару 6 липня загинули дев’ять людей, понад 50 постраждали.

Найбільших руйнувань зазнало Вишневе, де після удару РФ сталася детонація.

З прилеглих до місця детонації вулиць організували евакуацію жителів.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що об’єкт, на якому сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ.

Президент України доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вторинної детонації.

Міноборони РФ тоді заявляло, що сили РФ на Київщині у Вишневому вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів («Нафтоекспериментальне КП»), а також по «Жулянському машинобудівному заводу «Візар», яке здійснює виробництво, технічне обслуговування та ремонт зенітних ракетних систем, комплектуючих для авіатехніки та засобів ППО, а також безпілотних літальних апаратів літакового типу великої дальності - внаслідок удару була повторна велика детонація.