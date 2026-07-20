Армія Росії хоче відрізати Херсон від загальної логістики – командир роти дронів-перехоплювачів

Армія РФ застосовує дрони для дистанційного мінування автошляхів на Херсонщині, зокрема, траси Миколаїв-Херсон – про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів командир екіпажу дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України на позивний «Шкіпер».

Таким чином, за його словами, російські військові намагаються відрізати Херсон від загальної логістики та ускладнити рух цивільного транспорту. Російські БПЛА долітають до населених пунктів Киселівка та Посад-Покровський, а це до 40 кілометрів вглиб області. Для мінування використовують міни типу «Пряник» та «Пелюстка».





«Коли залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидають такі міни, типу як «пряник», як вони кажуть на них. Мінують саму дорогу, так вони «лєпєстками» кейси носили, вдоль всієї дороги проходять, розсипають, щоб зашкодити навіть цивільному транспорту, під колеса кидають, заміновують місцевість нашу. Мінують дорогу Миколаїв-Херсон, вже до Киселівки вони дістають, до Посад-Покровського. Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки, хочуть відрізати Херсон від загальної логістики», – каже «Шкіпер».

Водночас російські війська використовують дрони-камікадзе не лише для атак і мінування, а й для доставки собі провізії. «Шкіпер» розповів, що ЗСУ вдалося перебити логістику російських військових на окупованому Лівобережжі Херсонщини. Тепер їм складно доставляти продукти автомобілями, тому вони їх доставляють дронами.

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Дрони-камікадзе «Молнії» в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще восени 2025 року.

«Логістику наші суміжники перебили, автомобілі не можуть заїхати до їхніх позицій, вони «Молніями» доставляють тушонку. Бензин, тушонку, продукти вони на «Молніях» доставляють, а коли залітають в нашу зону, вони міни на собі несуть», – каже військовий.

Як 34-та окрема бригада морської піхоти ЗСУ протистоїть російським атакам на Херсон – дивіться у випуску програми Крим.Реалії.