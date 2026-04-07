В Іраку загинули дві людини, у регіоні Перської затоки повідомляють про удари дронами та ракетами

Удар безпілотника, «що прилетів з Ірану», вразив житловий будинок в іракському Курдистані, вбивши двох людей, повідомила місцева влада на тлі повідомлень про ракетні та безпілотні атаки в регіоні Перської затоки.

Саудівська Аравія заявила, що перехопила сім балістичних ракет, а Об’єднані Арабські Емірати також повідомили про атаки, що наближаються, тоді як у Бахрейні пролунали сирени попередження.

Кувейт повідомив, що за 24 години було виявлено десятки ракет і дронів, а внаслідок падіння уламків були легко травмовані.

Удари відбулися на тлі того, що Рада безпеки ООН має проголосувати за проєкт резолюції щодо захисту судноплавства в Ормузькій протоці, хоча проєкт був пом'якшений після заперечень Китаю проти санкціонування застосування сили для забезпечення її відкритості.

Тим часом посланець Ірану в ООН закликав Саудівську Аравію та ОАЕ поважати «добросусідство» та не дозволяти використовувати свою територію проти Ірану.

Ізраїль та США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Головною метою операції президент США Трамп називає недопущення того, щоб Іран здобув ядерну зброю. У відповідь іранські військові атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Іран також фактично перекрив Ормузьку протоку, стратегічно важливу для світового ринку енергоносіїв.



